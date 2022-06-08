Петраков не заявив Ярмоленка та ще 3 зірки збірної України на матч із Ірландією

З'явилася офіційна заявка збірної України на поєдинок 2-го туру Ліги націй УЄФА проти ірландців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

Тренерський штаб "синьо-жовтих" обрав 23 виконавці до переліку заявлених на матч. Олександр Петраков відсіяв чотирьох зірок, які відіграли матчі з Шотландією та Уельсом у плей-офф кваліфікації до ЧС-2022.

Проти збірної Ірландії не зіграє дует травмованих – голкіпер Георгій Бущан і хавбек Тарас Степаненко. Також додатковий відпочинок отримали вінгер Андрій Ярмоленко та форвард Роман Яремчук.

Офіційна заявка національної команди на матч Ірландія – Україна (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Андрій Лунін, 12. Андрій Пятов, 23. Дмитро Різник

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Денис Попов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 18. Валерій Бондар, 19. Тарас Качараба, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Данило Ігнатенко, 7. Олександр Піхальонок, 8. Руслан Маліновський, 10. Микола Шапаренко, 14. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв

Нападники: 9. Данило Сікан, 11. Артем Довбик

Матч Ірландія – Україна відбудеться в Дубліні 8 червня на арені "Авіва". Початок поєдинку о 21:45 за київським часом. У паралельній зустрічі групи B1 шотландці приймуть збірну Вірменії.