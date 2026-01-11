Ирландия усиливает оборону, опасаясь атаки со стороны России, - СМИ

После начала полномасштабной войны России против Украины страны Европы начали пересматривать собственные подходы к безопасности, уделяя особое внимание защите воздушного и морского пространства, а также критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания Infodefensa.
Ирландия еще в 2022 году утвердила программу укрепления вооруженных сил, в рамках которой значительная часть финансирования была направлена на обновление авиационного парка.
Страна закупила два патрульных и один транспортный самолет C-295 для замены устаревших Casa CN-235.
Первый борт поступил на вооружение летом 2023 года, а на сегодняшний день переданы все три машины.
На фоне роста угрозы со стороны РФ Дублин рассматривает модернизацию двух самолетов C-295 в патрульной конфигурации.
Поводом стали регулярные действия российских судов в пределах исключительной экономической зоны Ирландии.
Особое внимание привлекает судно "Янтарь" проекта 22010 "Крюйс", которое формально числится океанографическим, однако, по данным наблюдений, используется для разведки и возможного картографирования подводных коммуникаций.
Отмечается, что "Янтарь" способен применять подводные аппараты, которые потенциально могут повредить кабели связи.
Именно подводная активность вызывает наибольшую обеспокоенность у ирландских военных, на что ранее обращал внимание глава королевского флота страны адмирал сэр Тони Радакин.
В ответ на эти риски Ирландия планирует оснастить патрульные самолеты C295W Persuader системой запуска гидроакустических буев.
Их предполагается размещать в районах наибольшей активности российских судов.
Подчеркивается, что подобные возможности будут задействованы Ирландией на практике впервые.
Напоминаем, что Ирландия объявила о выделении Украине 100 млн евро на усиление противодействия российским комбинированным атакам и еще 25 млн евро на поддержку энергоснабжения, подтвердив готовность подкрепить политическую поддержку конкретной финансовой помощью
Отметим, что премьер-министр Ирландии Михол Мартин подтвердил готовность страны участвовать в мониторинге прекращения огня и миротворческих инициативах в Украине и Евросоюзе, подчеркнув, что Дублин готов оказывать поддержку Киеву при достижении мирного соглашения и следить за выполнением любых договоренностей