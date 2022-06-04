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Ірландія підтримує заявку України на вступ до ЄС, - Стефанішина

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Дублін, Субота 04 червня 2022 19:49
Ірландія підтримує заявку України на вступ до ЄС, - Стефанішина Фото: віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Ірландії підтримують ідею про те, що Україна має отримати статус держави-кандидата на вступ до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної за підсумками зустрічі з представниками влади Ірландії.

Зазначається, що українська чиновниця провела переговори з президентом Ірландії Майклом Д. Хіггінсом, прем'єр-міністром Мікхолом Мартіном, а також речниками обох палат парламенту.

"Учасники зустрічі обговорили спільні зусилля для мобілізації підтримки серед держав-членів ЄС щодо надання Україні статусу кандидата", - розповіла Стефанішина.

За словами голови уряду Ірландії Мікхола Мартіна, зараз для його країни важливо, щоб у ЄС підтримали надання Україні статусу кандидата.

"Вступ може зайняти досить довгий час, але це було б дуже важливим рішенням та вагомим сигналом для українського народу, що вони є частиною європейської родини", - наголосив він під час переговорів зі Стефанішиною.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявляв, що майже всі великі країни-учасниці Європейського союзу виступають проти надання Україні статусу кандидата на вступ. Окрім Італії.

Згодом стало відомо, що Німеччина підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу.

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