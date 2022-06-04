Ирландия поддерживает заявку Украины на вступление в ЕС, - Стефанишина
В Ирландии поддерживают идею о том, что Украина должна получить статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной по итогам встречи с представителями власти Ирландии.
Отмечается, что украинская чиновница провела переговоры с президентом Ирландии Майклом Д. Хиггинсом, премьер-министром Михолом Мартином, а также спикерами обеих палат парламента.
"Участники встречи обсудили совместные усилия для мобилизации поддержки среди государств-членов ЕС по предоставлению Украине статуса кандидата", - рассказала Стефанишина.
По словам главы правительства Ирландии Михола Мартина, сейчас для его страны важно, чтобы в ЕС поддержали предоставление Украине статуса кандидата.
"Вступление может занять достаточно долгое время, но это было бы очень важным решением и весомым сигналом для украинского народа, что они являются частью европейской семьи", - подчеркнул он во время переговоров со Стефанишиной.
Напомним, ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявлял, что почти все крупные страны-участницы Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление. Кроме Италии.
Позже стало известно, что Германия поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз.
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