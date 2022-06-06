Ірландія наполягатиме на прискореному процесі вступу України до ЄС

Він не став говорити, якими мають бути терміни вступу України до ЄС, але сказав, що він наполягатиме на "найкоротших можливих термінах".

"Життєво важливо, щоб ми прийняли заявку України стати країною-кандидатом. Якщо ви подивитеся на взаємодію між ЄС і Україною з точки зору митниці, з точки зору вітання українського народу на всьому європейському континенті, то мені абсолютно ясно, що майбутнє України - в Євросоюзі", - заявив він.

Він не виключив, що вступ України до ЄС може зайняти значний час, але, за його словами, це буде дуже значне рішення саме по собі і сильне послання українському народу.