ru ua
Пн, 06 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ирландия будет настаивать на ускоренном процессе вступления Украины в ЕС

Новина українською →
Дублин, Понедельник 06 июня 2022 16:16
Ирландия будет настаивать на ускоренном процессе вступления Украины в ЕС Фото: премьер-министр Ирландии Михол Мартин (flickr.com/finnishgovernment)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Ирландии будет настаивать на ускоренном процессе вступления Украины в Европейский союз.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Express and Star.

Он не стал говорить, какими должны быть сроки вступления Украины в ЕС, но сказал, что он будет настаивать на "кратчайших возможных сроках".

"Жизненно важно, чтобы мы приняли заявку Украины стать страной-кандидатом. Если вы посмотрите на взаимодействие между ЕС и Украиной с точки зрения таможни, с точки зрения приветствия украинского народа на всем европейском континенте, то мне совершенно ясно, что будущее Украины - в Евросоюзе", - заявил он.

Он не исключил, что вступление Украины в ЕС может занять значительное время, но, по его словам, это будет очень значительное решение само по себе и сильное послание украинскому народу.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить статус кандидата на вступление в ЕС на саммите европейских лидеров в июне.

При этом Киев рассчитывает на ускоренный процесс вступления, однако ряд европейских стран выступает против особых условий для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирландия Вступление в ЕС Украина
NEWS
Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО
Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО
DAILY
Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью