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Україна відкриє посольства ще в трьох країнах

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 09:43
Україна відкриє посольства ще в трьох країнах Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна планує відкрити посольств у декількох країнах світу. Зокрема, українські відмоства з'являться в республіці Гана, а також в республіці Чилі.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Посольство України в республіці Гана, це відповідає курсу на розширення представництва в Африці. Посольство в Філіппінах, країна дуже складна, з нею потрібно працювати", - зазначив він.

Міністр зазначив, що в повноцінне планують перетворити посольство України в Чилі.

"Буде створено генеральне консульство в Мумбаї. Довгоочікуване генеральне консульство у Вроцлаві. І консульство в Сігету-Мармацієй, столиці українства в Румунії", - додав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення повної мобільності і безвізу стане серйозним викликом для України після пандемії COVID.

При цьому віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина впевнена, що вакцина від COVID стане новим безвізом.

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