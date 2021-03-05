Україна відкриє посольства ще в трьох країнах
Україна планує відкрити посольств у декількох країнах світу. Зокрема, українські відмоства з'являться в республіці Гана, а також в республіці Чилі.
Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Посольство України в республіці Гана, це відповідає курсу на розширення представництва в Африці. Посольство в Філіппінах, країна дуже складна, з нею потрібно працювати", - зазначив він.
Міністр зазначив, що в повноцінне планують перетворити посольство України в Чилі.
"Буде створено генеральне консульство в Мумбаї. Довгоочікуване генеральне консульство у Вроцлаві. І консульство в Сігету-Мармацієй, столиці українства в Румунії", - додав він.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення повної мобільності і безвізу стане серйозним викликом для України після пандемії COVID.
При цьому віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина впевнена, що вакцина від COVID стане новим безвізом.