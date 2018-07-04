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В Ірландії впровадили обмеження на використання води через посуху

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 00:51
Фото: водоканал в Ірландії (twitter.com/IrishWater)
Фото: водоканал в Ірландії (twitter.com/IrishWater)

Поки заборона на поливання газонів і наповнення басейнів діє в районі Дубліна

У більшій частині столиці Ірландії Дубліна через посуху в понеділок, 2 липня, набула чинності заборона на поливання газонів, садів і наповнення басейнів. Про це повідомляє The Irish Times.

Місцева влада не виключає, що до кінця тижня ця заборона буде поширена і на інші райони.

В Ірландській водопостачальній компанії заявили, що протягом найближчих днів будуть стежити за повідомленнями про надмірне використання води, але поки що заходи будуть вживатися лише в разі "надмірного безперервного використання" води.

"Ми не хочемо притягати людей до суду, але нам доведеться переглянути це у разі постійного порушення порядку в поєднанні з відмовою заплатити штраф (125 євро, - ред.) на місці", - йдеться в заяві компанії.

Керуючий директор водопостачальної компанії Джеррі Грант попередив, що якщо восени не буде дощів, то цього року очікується "страшний сценарій".

Відзначається, що рівень споживання води в більшій частині Дубліна минулого тижня сягнув рекордних 615 млн літрів на день.

Після запровадження заборони на поливання споживання знизилося до 575 мільйонів літрів на день, але це все одно вище очікуваного споживання (близько 565 мільйонів літрів на день).

У деяких частинах Ірландії вже 15 днів не було дощу, а температура в червні сягала 32 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, в червні в окупованому Криму у зв'язку з посухою було оголошено надзвичайний стан у кількох районах.

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Теги публікації: водоснабжение, Ирландия, засуха  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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