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В Ирландии ввели ограничение на использование воды из-за засухи

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 00:51
Фото: водоканал в Ирландии (twitter.com/IrishWater)
Фото: водоканал в Ирландии (twitter.com/IrishWater)

Пока запрет на полив газонов и наполнение бассейнов действует в районе Дублина

В большей части столицы Ирландии Дублина из-за засухи в понедельник, 2 июля, вступил в силу запрет на полив газонов, садов и наполнение бассейнов. Об этом сообщает The Irish Times.

Местные власти не исключают, что к концу недели данный запрет будет распространен и на другие районы.

В Ирландской водоснабжающей компании заявили, что в течение ближайших дней будут следить за сообщениями о чрезмерном использовании воды, но пока меры будут предприниматься только в случае "чрезмерного непрерывного использования" воды.

"Мы не хотим привлекать людей к суду, но нам придется пересмотреть это в случае постоянного нарушения порядка в сочетании с отказом заплатить штраф (125 евро, - ред.) на месте", - говорится в заявлении компании.

Управляющий директор водоснабжающей компании Джерри Грант предупредил, что если осенью не будет дождей, то в этом году ожидается "кошмарный сценарий ".

Отмечается, что уровни потребления воды в большей части Дублина на прошлой неделе достигли рекордных 615 млн литров в день.

После введения запрета на полив потребление снизилось до 575 миллионов литров в день, но это все равно выше ожидаемого потребления (около 565 миллионов литров в день).

В некоторых частях Ирландии уже 15 дней не было дождя, а температура в июне достигала 32 градусов по Цельсию.

Напомним, в июне в оккупированном Крыму в связи с засухой было объявлено чрезвычайное положение в нескольких районах. 

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Теги публикации: водоснабжение, Ирландия, засуха  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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