Посол в Германии предостерег Берлин от проведения "красных линий" в поддержке Украины
Война в Украине должна быть одной из тем избирательной кампании в Германии. Берлин предостерегают от "красных линий" в поддержке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Германии Алексея Макеева, которого цитирует ZDF.
"Сегодня как никогда нужны действия. И именно этого я ожидаю от демократических партий в этой избирательной кампании", - сказал он.
Дипломат предостерег Германию от проведения так называемых "красных линий" в вопросе поддержки Украины.
"Я считаю неправильным проводить красные линии вокруг себя, а не перед врагом и перед агрессором", - подчеркнул Макеев.
Помощь от Германии
Германия - один из ключевых партнеров Украины в военной сфере. Берлин системно передает Украине военные пакеты. Последнее обновление помощи было 20 ноября.
В новом пакете Германия выделила для Украины четыре самоходных гаубицы Panzerhaubitzen 2000, танки для разминирования, бронированные машины, сотни дронов и другое вооружение.
Кроме того, в Германии анонсировали передачу Украине двух систем ПВО IRIS-T до конца года.
При этом канцлер Германии Олаф Шольц выступает против передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.
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