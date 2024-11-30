Посол в Германии предостерег Берлин от проведения "красных линий" в поддержке Украины

Война в Украине должна быть одной из тем избирательной кампании в Германии. Берлин предостерегают от "красных линий" в поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Германии Алексея Макеева, которого цитирует ZDF.

"Сегодня как никогда нужны действия. И именно этого я ожидаю от демократических партий в этой избирательной кампании", - сказал он.

Дипломат предостерег Германию от проведения так называемых "красных линий" в вопросе поддержки Украины.

"Я считаю неправильным проводить красные линии вокруг себя, а не перед врагом и перед агрессором", - подчеркнул Макеев.