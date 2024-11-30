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Посол в Германии предостерег Берлин от проведения "красных линий" в поддержке Украины

Берлин, Суббота 30 ноября 2024 13:37
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Посол в Германии предостерег Берлин от проведения "красных линий" в поддержке Украины Фото: посол Украины в Германии Алексей Макеев (facebook com oleksii makeiev)
Автор: Наталья Юрченко

Война в Украине должна быть одной из тем избирательной кампании в Германии. Берлин предостерегают от "красных линий" в поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Германии Алексея Макеева, которого цитирует ZDF.

"Сегодня как никогда нужны действия. И именно этого я ожидаю от демократических партий в этой избирательной кампании", - сказал он.

Дипломат предостерег Германию от проведения так называемых "красных линий" в вопросе поддержки Украины.

"Я считаю неправильным проводить красные линии вокруг себя, а не перед врагом и перед агрессором", - подчеркнул Макеев.

Помощь от Германии

Германия - один из ключевых партнеров Украины в военной сфере. Берлин системно передает Украине военные пакеты. Последнее обновление помощи было 20 ноября.

В новом пакете Германия выделила для Украины четыре самоходных гаубицы Panzerhaubitzen 2000, танки для разминирования, бронированные машины, сотни дронов и другое вооружение.

Кроме того, в Германии анонсировали передачу Украине двух систем ПВО IRIS-T до конца года.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц выступает против передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

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