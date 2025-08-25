Ирригатор или зубная нить: вот что лучше для гигиены полости рта

Чем полезен ирригатор

По данным Американской стоматологической ассоциации, ирригатор- это портативное устройство, которое непрерывно подает пульсационные струи воды. Такой прибор имеет несколько преимуществ, если вам не нравятся традиционные нити:

простота использования - с помощью ирригаторов можно достичь результатов без соблюдения правильной техники

Использование ирригаторов для чистки зубов - идеальное решение. Но существуют некоторые недостатки, которые стоит учесть:

стоимость - прибор имеет более высокую стоимость, чем традиционные виды нитей

Преимущества зубной нити

На сайте медицинской организации MyCHN говорится, что существует много причин, почему зубная нить остается популярной в течение длительного времени. Названы некоторые из них:

тщательная чистка - традиционная зубная нить прекрасно удаляет зубной налет и частицы пищи, застрявшие под деснами и в небольших промежутках между зубами

В журнале Dentistry Journal говорится, что традиционная зубная нить также имеет определенные недостатки, среди которых:

техника имеет значение - чтобы предотвратить повреждение десен или пропуск промежутков между зубами, стоит овладеть техникой правильного использования

Американская стоматологическая ассоциация (ADA) советует придерживаться надлежащей гигиены полости рта, что предполагает чистку зубов дважды в день и использование зубной нити один раз в день.

Зубная щетка не может очистить труднодоступную поверхность между зубами. Поэтому пропуск зубной нити в гигиене полости рта может увеличить риск кариеса и заболеваний десен.

Чистка зубной нитью удаляет пленку бактерий, которая образуется между зубами, прежде чем она затвердеет и превратится в зубной налет, вызывающий воспаление десен.