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В Воздушных силах отреагировали на планы Ирана передать РФ новые дроны и ракеты

Киев, Четверг 11 января 2024 09:52
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В Воздушных силах отреагировали на планы Ирана передать РФ новые дроны и ракеты Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Новое вооружение, которое получит Россия, может стать вызовом для Украины. Но пока нет информации о передаче Ираном новых дронов и ракет российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Нужно увидеть, насколько они будут эффективны, в каком количестве они смогут потенциально передать. Я хочу подчеркнуть, что у Воздушных сил нет такой информации, чтобы опровергнуть или подтвердить касательно иранских ракет", - сказал он.

Спикер добавил, что ничего неожиданного для Украины не происходит, поскольку речь о передаче иранских ракет России шла еще год назад. Но Игнат подчеркнул, что новое оружие врага может представлять новые угрозы.

"Поставляемое новое вооружение, конечно, носит новые угрозы и вызовы. Сбивать баллистику можно только специальными средствами, такие как Patriot могут это делать. Поэтому поставки баллистических ракет - это будут вызовами для нас. Мы должны рассчитывать на поддержку партнеров", - добавил спикер.

Игнат считает, что россияне продолжат делать ставку на Shahed-136, которыми и сейчас атакуют Украину, поскольку непонятно, каков может быть темп производства новых дронов.

Что этому предшествовало

Напомним, издание Sky News сообщило, что Иран разработал для РФ новый "взрывной" дрон Shahed-107, который Москва может использовать против Украины.

Новый тип дронов оснащен технологией поиска боевых целей, таких как британские и американские реактивные системы залпового огня, которые используются украинскими силами.

Иран также отмечает, что Иран близок к тому, чтобы предоставить стране-агрессору ракеты класса "земля-земля".

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