В Воздушных силах отреагировали на планы Ирана передать РФ новые дроны и ракеты
Новое вооружение, которое получит Россия, может стать вызовом для Украины. Но пока нет информации о передаче Ираном новых дронов и ракет российской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Нужно увидеть, насколько они будут эффективны, в каком количестве они смогут потенциально передать. Я хочу подчеркнуть, что у Воздушных сил нет такой информации, чтобы опровергнуть или подтвердить касательно иранских ракет", - сказал он.
Спикер добавил, что ничего неожиданного для Украины не происходит, поскольку речь о передаче иранских ракет России шла еще год назад. Но Игнат подчеркнул, что новое оружие врага может представлять новые угрозы.
"Поставляемое новое вооружение, конечно, носит новые угрозы и вызовы. Сбивать баллистику можно только специальными средствами, такие как Patriot могут это делать. Поэтому поставки баллистических ракет - это будут вызовами для нас. Мы должны рассчитывать на поддержку партнеров", - добавил спикер.
Игнат считает, что россияне продолжат делать ставку на Shahed-136, которыми и сейчас атакуют Украину, поскольку непонятно, каков может быть темп производства новых дронов.
Что этому предшествовало
Напомним, издание Sky News сообщило, что Иран разработал для РФ новый "взрывной" дрон Shahed-107, который Москва может использовать против Украины.
Новый тип дронов оснащен технологией поиска боевых целей, таких как британские и американские реактивные системы залпового огня, которые используются украинскими силами.
Иран также отмечает, что Иран близок к тому, чтобы предоставить стране-агрессору ракеты класса "земля-земля".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.