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Іранські військові захопили судно в Перській затоці

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Тегеран, Субота 10 вересня 2022 17:04
Іранські військові захопили судно в Перській затоці Фото: іранські військові захопили судно в Перській затоці (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Іранські військові захопили іноземне судно в Перській затоці за підозрою в контрабанді 757 тисяч літрів дизельного палива з країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сім членів екіпажу неназваного судна, які є іноземними громадянами, були передані правоохоронним органам Ірану. Влада країни звинуватила екіпаж судна в контрабанді палива.

Іран, який має одні з найнижчих цін на паливо в світі через великі субсидії і падіння курсу своєї національної валюти, в останні роки силовими методами бореться з контрабандою палива по суші в сусідні країни і по морю в арабські країни Перської затоки.

Раніше стало відомо, що США вводять санкції проти Міністерства розвідки і безпеки Ірану з-за злочинної кибердеятельности. Також до списку санкцій потрапив глава відомства Ісмаїл Хатіб.

Також ми писали, що в Ірані вперше двох ЛГБТ-активісток засудили до смертної кари. Їх звинуватили в"поширенні розпусти на Землі".

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