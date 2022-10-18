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Зеленский об иранской помощи России: это военно-политическое банкротство Кремля

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Киев, Вторник 18 октября 2022 22:20
Зеленский об иранской помощи России: это военно-политическое банкротство Кремля Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Обращение Российской Федерации за помощью к Ирану является признанием военно-политического банкротства Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

В частности, он поблагодарил зенитчиков за уничтожение крылатых ракет "Калибр" и российского штурмовика Су-25.

"Мы должны помнить: сам факт обращения России за помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства. Десятилетиями они тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон в Тегеран, чтобы получить достаточно простые дроны и ракеты. Стратегически это им все равно ничем не поможет", - отметил Зеленский.

По его мнению, на тактическом уровне у российских террористов еще могут возникать определенные надежды, но все они провалятся.

Напомним, ранее Зеленский, комментируя удары иранскими дронами-камикадзе по Украине, заявил, что в Иране или где-либо нет такого оружия, которое может сломить украинский народ.

Он также объяснил, при каких условиях российская сторона начнет задумываться о мире с Украиной.

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