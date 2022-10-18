Зеленский об иранской помощи России: это военно-политическое банкротство Кремля
Обращение Российской Федерации за помощью к Ирану является признанием военно-политического банкротства Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
В частности, он поблагодарил зенитчиков за уничтожение крылатых ракет "Калибр" и российского штурмовика Су-25.
"Мы должны помнить: сам факт обращения России за помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства. Десятилетиями они тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон в Тегеран, чтобы получить достаточно простые дроны и ракеты. Стратегически это им все равно ничем не поможет", - отметил Зеленский.
По его мнению, на тактическом уровне у российских террористов еще могут возникать определенные надежды, но все они провалятся.
Напомним, ранее Зеленский, комментируя удары иранскими дронами-камикадзе по Украине, заявил, что в Иране или где-либо нет такого оружия, которое может сломить украинский народ.
Он также объяснил, при каких условиях российская сторона начнет задумываться о мире с Украиной.
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