Иран заявил "ХАМАСу", что не вступит в войну против Израиля

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил лидеру "ХАМАСа" Исмаилу Гании, что его страна не будет вступать в войну против Израиля от имени "ХАМАС".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявили три чиновника, Али Хаменеи пожаловался лидеру "ХАМАС" на то, что те не предупредили Иран о нападении на Израиль.

"Вы не предупредили нас о своем нападении на Израиль 7 октября, и мы не будем вступать в войну от вашего имени", – сказал он.

Свидетели разговора заявляют, что ответ иранца был достаточно жестким и решительным.

Наземная операция израильской армии

В начале октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также угоняли военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил начало операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в секторе Газа.

27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в сектор Газа.

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