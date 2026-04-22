Иранские нефтяные танкеры придумали, как обойти блокаду США, - Bloomberg

Данные аналитической компании Vortexa свидетельствуют, что суда Hero II и Hedy под флагом Ирана пересекли установленную США линию 20 апреля. Суммарно эти танкеры способны перевозить до 4 миллионов баррелей нефти.

Они вошли в состав флотилии, которая в обход американских военных кораблей доставила на рынок около 9 миллионов баррелей топлива. Специалисты смогли идентифицировать суда только с помощью спутников, поскольку для обхода контроля экипажи выключают транспондеры.

Несмотря на угрозы со стороны Вашингтона, иранский экспорт продолжается. Сейчас через линию блокады, простирающуюся от побережья Омана до ирано-пакистанской границы, прошли по меньшей мере 34 танкера и газовоза, связанные с Ираном.

Из тех судов, которые пересекли эту зону с начала прошлой недели, 19 направлялись из Персидского залива, причем 17 из них были с грузом.

Другие суда также испытывают блокаду США. В частности, подсанкционный танкер "G Summer" сегодня, 22 апреля, пересек пролив, и, по данным систем отслеживания судов, уже миновал границу, за которой действует блокада.

Напомним, на мировых биржах цены на нефть и природный газ резко выросли после того, как ВМС США захватили иранский корабль. Этому предшествовал обстрел европейских судов Тегераном и восстановление им же контроля над Ормузом.