Иранские дроны-камикадзе: Гуменюк объяснила, как их распознать

"Их характерным признаком является полет на низкой высоте, именно поэтому их сложно обнаружить силам противовоздушной обороны. Но они достаточно громкие, их можно услышать даже ночью. Это напоминает звук мотора мопеда или бензопилы", - объясняет Гуменюк.

Она предупредила, если люди слышат характерный звук, необходимо перейти в укрытие и избегать мест, куда могут быть направлены эти дроны-камикадзе.

"Дроны-камикадзе используют для поражения объектов инфраструктуры, а не подразделений или скоплений людей", - также обратила внимание Гуменюк.

По ее словам, в подсчете всего в зоне ответственности ОК "Юг" с 10 сентября было зафиксировано использование россиянами 30 таких дронов.

"Мы подсчитали, что 22 дрона были сбиты силами противовоздушной обороны, только 10 попали, но не все эти попадания были результативными", - подытожила Гуменюк.

Напомним, недавно оккупанты снова атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе, однако силы ПВО отразили все атаки захватчиков.

Добавим, что стало известно, что ВСУ получают от США израильские средства борьбы с иранскими дронами.

РБК-Украина в своем материале собрало все, что известно о дронах Shahed-136 (Россия их маркирует как "Герань-2") и чем они опасны.

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