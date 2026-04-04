В Иране сделали циничное заявление об ударе возле Бушерской АЭС и вспомнили о ЗАЭС

"Помните возмущение Запада по поводу боевых действий вблизи Запорожской атомной электростанции в Украине? Израиль и США уже четыре раза бомбили нашу АЭС в Бушере", - написал Арагчи.

Он также сделал манипулятивное заявление об угрозе распространения радиации на страны Персидского залива в случае ударов по АЭС в Бушере.

"Радиоактивные осадки положат конец жизни в столицах стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а не в Тегеране", - сказал глава иранского МИД.