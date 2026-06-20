В Иране вновь заявили о закрытии Ормузкого пролива

В командовании заявили, что решили закрыть Ормузский пролив в связи с предполагаемыми нарушениями Израилем нарушения прекращения огня в Ливане и "невыполнением" Соединенными Штатами первого пункта предварительного соглашения о прекращении войны.

"Мы заявляем, что Ормузский пролив будет закрыт для прохода судов. Это первый шаг в ответ на нарушение врагом договоренностей, и в случае продолжения агрессии будут запланированы и предприняты дальнейшие меры, чтобы заставить врага выполнить свои обязательства", - заявили в в Центральном штабе объединенного военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия".

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При этом вице-президент США Джей Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что "нет никаких доказательств" закрытия водного пути.

Также иранское агентство Fars пишет, что переговорная группа Ирана вскоре отправится в Швейцарию для переговоров с США.