В Иране вновь заявили о закрытии Ормузкого пролива

В субботу, 20 июня, военное командование Ирана объявило о закрытии Ормузкого пролива для судоходства. Тегеран сослался на несколько причин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В командовании заявили, что решили закрыть Ормузский пролив в связи с предполагаемыми нарушениями Израилем нарушения прекращения огня в Ливане и "невыполнением" Соединенными Штатами первого пункта предварительного соглашения о прекращении войны.
"Мы заявляем, что Ормузский пролив будет закрыт для прохода судов. Это первый шаг в ответ на нарушение врагом договоренностей, и в случае продолжения агрессии будут запланированы и предприняты дальнейшие меры, чтобы заставить врага выполнить свои обязательства", - заявили в в Центральном штабе объединенного военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия".
При этом вице-президент США Джей Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что "нет никаких доказательств" закрытия водного пути.
Также иранское агентство Fars пишет, что переговорная группа Ирана вскоре отправится в Швейцарию для переговоров с США.
Напомним, что в ночь на 18 июня президент США Дональд Трамп подписал рамочное соглашение с Ираном. Ожидалось, что подписание документа будет в пятницу, но стороны достигли договоренностей раньше.
При этом встреча на пятницу в Швейцарии не отменялась. Ожидались переговоры между США и Ираном по ядерной программе (и возможно, все таки церемония подписания рамочной сделки еще оставалась в силе).
Однако в итоге эта встреча была отменена. Вице-президент США Джей Ди отложил визит сославшись на не до конца сформулированные вопросы, а в СМИ писали, что причиной тому стала военная операция Израиля в Ливане.
Позже стало известно, что к переговорам все таки готовятся и с американской стороны их могут провести спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.
К слову, в пятницу 19 июня в СМИ тоже писали, что Иран якобы ограничил проход судов через Ормузский пролив. Однако вскоре в МИД Ирана эту информацию опровергли.