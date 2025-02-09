В Иране отреагировали на намерение Трампа подписать новую ядерную сделку

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран не допустит повторения невыполнения США предыдущего соглашения JCPOA. А переговоры "следует вести мудро".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mehr News .

Так, выступая на церемонии, Аракчи подчеркнул необходимость четкого понимания текущего геополитического ландшафта.

"Несправедливые санкции, наложенные на наш народ, являются основным препятствием для экономического развития Ирана", - констатировал глава МИД.

Министр иностранных дел назвал две важные стратегии для решения этих санкций, включая переговоры и взаимодействие с международными партнерами для их отмены и нейтрализацию их влияния путем самообеспечения и внутренних инициатив, которые он считает высшим приоритетом.

Аракчи подчеркнул, что Иран "должен разочаровать стороны санкций, назвав нейтрализацию санкций национальным долгом". Он отметил, что для снятия санкций нужны переговоры, но не политика максимального давления.

"Переговоры с позиции слабости - это не настоящие переговоры - это капитуляция. Мы никогда не будем вести переговоры в таких условиях", - подчеркнул он.