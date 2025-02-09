В Иране отреагировали на намерение Трампа подписать новую ядерную сделку
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран не допустит повторения невыполнения США предыдущего соглашения JCPOA. А переговоры "следует вести мудро".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mehr News.
Так, выступая на церемонии, Аракчи подчеркнул необходимость четкого понимания текущего геополитического ландшафта.
"Несправедливые санкции, наложенные на наш народ, являются основным препятствием для экономического развития Ирана", - констатировал глава МИД.
Министр иностранных дел назвал две важные стратегии для решения этих санкций, включая переговоры и взаимодействие с международными партнерами для их отмены и нейтрализацию их влияния путем самообеспечения и внутренних инициатив, которые он считает высшим приоритетом.
Аракчи подчеркнул, что Иран "должен разочаровать стороны санкций, назвав нейтрализацию санкций национальным долгом". Он отметил, что для снятия санкций нужны переговоры, но не политика максимального давления.
"Переговоры с позиции слабости - это не настоящие переговоры - это капитуляция. Мы никогда не будем вести переговоры в таких условиях", - подчеркнул он.
Он подтвердил, что Иран никогда не отказывался от переговоров, но опыт предыдущей сделки доказал, что США нельзя доверять, добавив, что Иран не будет вести переговоры со страной, которая вводит новые санкции, сидя за столом переговоров.
До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет подписать новое ядерное соглашение с Ираном. Такой договор страны уже подписывали в 2015 году, но Трамп вывел США из него в 2018 году.
Кроме того, буквально 9 февраля РБК-Украина Трамп заявил о желании заключить с Ираном соглашение по неядерному вооружению. Он предпочитает решить это дипломатическим путем вместо возможного ведения боевых действий и бомбардировки страны.
Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA) - ядерное соглашение, подписанное в Вене 14 июля 2015 года между Ираном, группой 5+1 (пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН: США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией, а также Германией) и ЕС по ядерной программе Ирана.
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