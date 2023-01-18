В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,4: уже более 120 пострадавших

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое информационное агентство Анадолу .

"В пяти населенных пунктах пострадали не менее 20 жилых зданий. В зону землетрясения направлено 15 поисково-спасательных бригад", - прокомментировал ситуацию Хамид Махбуби, глава Общества Красного Полумесяца провинции.

Подземные толчки были зафиксированы в 13:38 по местному времени в городе Хой, провинция Западный Азербайджан.

Как отмечает агентство, по последним данным, пострадали не менее 120 человек.

На днях РБК-Украина сообщало, что в Индонезии 16 января произошло землетрясение магнитудой 6 по шкале Рихтера, район Северной Суматры.

Напомним, что около недели назад, 9 января, в море Банда близ Индонезии и Восточного Тимора произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6.

Также сообщалось, что в декабре 2022 года неподалеку от Индонезии на острове Ява активизировался вулкан Семера. Тогда спасатели приступили к эвакуации населения.

Добавим, что 15 января в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9 в провинции Элязыг в восточной Анатолии.

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