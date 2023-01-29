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В Иране в штаб-квартире Корпуса стражей прогремели взрывы, - СМИ

Фото: В Иране в штаб-квартире Корпуса стражей прогремели взрывы (скрин видео)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 29 января, в Иране прогремели взрывы в штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Гурбакши Сингх Чахала в Twitter.

"В штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в иранском городе Махабад прогремели взрывы. Причина взрывов на данный момент неизвестна", - написал он.

Напомним, в ночь на 29 января в Иране в ряде стратегических объектов прогремели взрывы. Минобороны Ирана утверждает, что была совершена атака дронов.

В частности, в Исфахане взрыв произошел на заводе с боеприпасами.

В Азершехре загорелся завод по производству автомобильной химии. В результате сильного пожара взорвались резервуары с готовой продукцией, также огнем уничтожен автомобиль спасателей.

Кроме того, по данным СМИ, тайный удар беспилотника по оборонному комплексу в Иране нанес Израиль. Поскольку США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.

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ИранВзрыв