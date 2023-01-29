В Иране в штаб-квартире Корпуса стражей прогремели взрывы, - СМИ

"В штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в иранском городе Махабад прогремели взрывы. Причина взрывов на данный момент неизвестна", - написал он.

Напомним, в ночь на 29 января в Иране в ряде стратегических объектов прогремели взрывы. Минобороны Ирана утверждает, что была совершена атака дронов.

В частности, в Исфахане взрыв произошел на заводе с боеприпасами.

В Азершехре загорелся завод по производству автомобильной химии. В результате сильного пожара взорвались резервуары с готовой продукцией, также огнем уничтожен автомобиль спасателей.

Кроме того, по данным СМИ, тайный удар беспилотника по оборонному комплексу в Иране нанес Израиль. Поскольку США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.