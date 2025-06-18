"Вставай и выходи на улицу". В Иране государственное ТВ прервали призывами к протестам

По словам израильского журналиста, спутниковый сигнал иранской телерадиокомпании был прерван. Зрителям вместо официальной программы показали видеофрагменты с уличных акций.



Фото: призыв, появившийся на экранах иранских телевизоров (скрин журналиста Амихая Штейна)

"Встань! Это твой момент. Выходи на улицы. Возьми под контроль свое будущее", - появился призыв на экранах ТВ.

Иранская сторона официально признала, что в телевизионном эфире действительно были помехи, однако не сообщила, кто стоит за вмешательством.

Примечательно, что Израиль официально не берет на себя ответственность за этот случай.