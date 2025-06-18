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"Вставай и выходи на улицу". В Иране государственное ТВ прервали призывами к протестам

Фото: в Иране прервали государственное телевидение (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во время трансляции иранского государственного телевидения в эфир прорвались кадры с протестов. Власти Ирана признали технические перебои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал израильского журналиста Амихая Штейна.

По словам израильского журналиста, спутниковый сигнал иранской телерадиокомпании был прерван. Зрителям вместо официальной программы показали видеофрагменты с уличных акций.


Фото: призыв, появившийся на экранах иранских телевизоров (скрин журналиста Амихая Штейна)

"Встань! Это твой момент. Выходи на улицы. Возьми под контроль свое будущее", - появился призыв на экранах ТВ.

Иранская сторона официально признала, что в телевизионном эфире действительно были помехи, однако не сообщила, кто стоит за вмешательством.

Примечательно, что Израиль официально не берет на себя ответственность за этот случай.

Отметим, что ранее сегодня в Иране практически полностью исчез доступ к интернету. Как известно, трафик сократился примерно до 3% стандартного потребления.

Конфликт Израиля и Ирана

Напомним, что с 13 июня Израиль проводит военную операцию под названием "Львиный народ". Уже были нанесены удары по объектам военной и ядерной инфраструктуры Ирана. В результате атаки погибли десятки высокопоставленных офицеров и специалистов, причастных к развитию ядерной программы Тегерана.

За весь период операции Израиль нанес по Ирану примерно 250 ударов по 720 целям.

Сегодня министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что армия Израиля уничтожила штаб-квартиру внутренней безопасности Ирана, являющуюся главным репрессивным оружием иранского диктатора.

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