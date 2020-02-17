Данілов запевнив у технічних можливостях України розшифрувати "чорні скриньки" літака МАУ

Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

Данілов акцентував на першочерговій необхідності дослідження "чорних скриньок"

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов запевнив у технічній можливості України провести розшифровку "чорних скриньок" українського літака, який атакували іранській військові в січні. Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Данілов акцентував на першочерговій необхідності дослідження "чорних скриньок", підкресливши, що Україна має для цього всі технічні і наукові можливості.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф підтвердив готовність Тегерана співпрацювати з Україною при розслідуванні обставин катастрофи літака МАУ в Тегерані.

Раніше посол Ірану в Україні Манучехр Мораді заявив, що Тегеран може передати "чорні ящики" українського літака авіакомпанії МАУ Україні чи іншій державі, якщо йому не вдасться самостійно їх розшифрувати.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань закликав Іран якомога швидше забезпечити розшифрування бортових самописців українського літака відповідно до норм міжнародного законодавства. Шампань також закликав ІКАО приєднатися до вимог Канади.