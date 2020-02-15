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В Ірані підтвердили готовність співпрацювати з Україною по катастрофі МАУ

Новини » Політика     15.02.2020 - 20:19
В Ірані підтвердили готовність співпрацювати з Україною по катастрофі МАУ
Фото: Мохаммад Джавад Заріф (mid.ru)

Мохаммад Джавад Заріф підтвердив готовність Тегерана співпрацювати з Україною

Глава Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф підтвердив готовність Тегерана співпрацювати з Україною при розслідуванні обставин катастрофи літака МАУ в Тегерані. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС Ірану.

"Заріф заявив на зустрічі про готовність Ірану співпрацювати з Україною в рамках розслідування", - йдеться в повідомленні.

Також міністр наповнив, що "іранська сторона прийняла на себе відповідальність і необхідно уникати політизації цього питання".

Нагадаємо, сьогодні глава МЗС України Вадим Пристайко обговорив зі своїм іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфом співробітництво в рамках розслідування катастрофи літака МАУ над Тегераном. Під час зустрічі в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки Пристайко та Заріф обмінялися думками щодо українського літака, який був збитий Іраном, а також обговорили співпрацю в рамках розслідування.

Раніше Джавад Заріф заявив, що Тегеран не буде розшифровувати чорні ящики українського літака без зацікавлених сторін. Однак в Ірані відмовляються передавати бортові самописці літака МАУ будь-якій державі.

Додамо, що Пристайко на Мюнхенській конференції заявив, що чорні ящики збитого українського літака в Ірані можуть бути розшифровані у Франції з обов'язковою участю українських експертів.

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