Іран заявив про безпеку польотів над країною

Міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Эслами заявив про безпеку польотів над країною, попри відмову багатьох компаній від польотів у зв'язку з збиттям літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані. Про це повідомляє MehrNews.

Як зазначив Эслами, попри ситуацію в Ірані, іранське небо є безпечним для міжнародних рейсів.

"Повна безпека іранського неба для міжнародних рейсів завжди відома у всьому світі, і цей чинник високого рівня безпеки не ставиться під загрозу", - сказав Эслами.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року літак МАУ, який виконував рейс Тегеран-Київ, був збитий ракетами іранських військових. На третій день після катастрофи офіційний Тегеран визнав ракетну атаку на український літак. В результаті трагедії загинули 176 осіб, серед яких 11 громадян України.

Після цього Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) рекомендує авіакомпаніям уникати польотів над Іраном на будь-якій висоті.

Повідомлялося, що німецька авіакомпанія Lufthansa, яка є однією з найбільших авіаперевізників у світі, призупинила польоти в Тегеран з міркувань безпеки до 28 березня включно.