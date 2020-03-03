В Ірані запаси урану в 5 разів перевищують ліміт ядерної угоди, - МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) занепокоєне ядерною програмою Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами нового глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, кількість збагаченого урану в Ірані перевищує ліміт ядерної угоди в п'ять разів.

В Агентстві також вимагають від Ірану пояснень стосовно не зафіксованої раніше ділянки в Тегерані, де контролюючі органи зафіксували частинки урану в кінці 2019 року.

"Іран повинен прийняти рішення більш тісно співпрацювати з Агентством, щоб дати необхідні пояснення", - заявив Гроссі на зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном у вівторок, 3 березня, передає The Times of Israel.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху стверджував, що в Тегерані в районі Туркуз-Абад знаходиться секретний склад, на якому нібито зберігаються сотні тонн ядерних матеріалів. Тоді ж глава ізраїльського уряду закликав МАГАТЕ провести негайну інспекцію цього об'єкта.

Нагадаємо, у парламенті Ірану зареєстрували законопроект про проведення дебатів щодо виходу країни з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У такий спосіб іранський уряд планує чинити тиск на європейські країни з метою порятунку угоди про ядерну програму Тегерана 2015 року.

Також РБК-Україна писало, що 5 січня Тегеран заявив про відмову від основного зобов'язання ядерної угоди 2015 року. зокрема, Іран відмовився дотримуватися обмеження щодо збагачення урану.