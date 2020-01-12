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В Ірані поновилися протести на фоні авіакатастрофи літака МАУ

Новини » Суспільство     12.01.2020 - 15:32
В Ірані поновилися протести на фоні авіакатастрофи літака МАУ
Фото: протести в Ірані (twitter.com/notComey)

Протестувалиники вимагають відставки влади

В Ірані сьогодні поновилися протести на фоні того, що іранські військові визнали випадкове збиття пасажирського літака української авіакомпанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що протестуючі вимагають владу піти у відставку після авіакатастрофи.

"Вони брешуть, що наш ворог - це Америка, наш ворог прямо тут", - скандували десятки протестувальників біля університету в Тегерані.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці Ірану застосували сльозогінний газ проти демонстрантів у Тегерані, які вимагають відставки верховної лідера аятоли Алі Хаменеї, після того, як іранські військові визнали, що помилково збили літак "Міжнародних авіаліній України".

Нагадаємо, літак МАУ, що здійснював рейс 8 січня з Тегерана в Київ, розбився через дві хвилини після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, які загинули.

Пізніше уряд Ірану визнав, що літак збили, однак зробили це випадково, очікуючи авіаатаки з боку США. Повну відповідальність за катастрофу взяло на себе іранське військово-політичне формування Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

Вчора на фоні заяви військових в Тегерані спалахнули акції протесту.

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