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В Ірані за добу від коронавірусу померли ще понад 40 людей

Новини » Надзвичайні події     09.03.2020 - 13:40
В Ірані за добу від коронавірусу померли ще понад 40 людей
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

Число померлих від коронавірусу в Ірані перевищило 200

За минулу добу від коронавірусу в Ірані померли ще 43 людини. Про це повідомив радник міністра охорони здоров'я Ірану Аліреза Вахабзаде, передає AFP.

За його словами, за останню добу в країні виявлено 595 нових випадків зараження коронавірусом, а загальне число заражених зросло до 7167. Зафіксовано смерть 43 осіб, у результаті чого загальне число загиблих досягло 237.

Зазначимо, Іран входить до п'ятірки країн, найбільш постраждалих від коронавірусу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 60 тисяч осіб по всьому світі вже одужали. Всього коронавірус зафіксували в 108 країнах і регіонах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через коронавірус у Японії церемонія запалювання вогню Олімпіади в Токіо пройде без глядачів. У церемонії 12 березня візьмуть участь близько 100 осіб, захід буде закрито для представників засобів масової інформації.

Тим часом у китайському Ухані, який був епіцентром коронавірусу, вже закрили 11 з 14 тимчасових госпіталів. Пацієнти були направлені в спеціалізовані лікарні.

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