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В Иране за сутки от коронавируса умерли еще более 40 человек

Новости » Происшествия     09.03.2020 - 13:40
В Иране за сутки от коронавируса умерли еще более 40 человек
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

Число умерших от коронавируса в Иране превысило 200

За минувшие сутки от коронавируса в Иране умерли еще 43 человека. Об этом сообщил советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде, передает AFP.

По его словам, за последние сутки в стране выявлено 595 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число зараженных возросло до 7167. Зафиксирована смерть 43 человек, в результате чего общее число погибших достигло 237.

Отметим, Иран входит в пятерку стран, наиболее пострадавших от коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 60 тысяч человек во всем мире уже выздоровели. Всего коронавирус зафиксировали в 108 странах и регионах.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Японии церемония зажжения огня Олимпиады в Токио пройдет без зрителей. В церемонии 12 марта примут участие около 100 человек, мероприятие будет закрыто для представителей средств массовой информации.

Тем временем в китайском Ухане, который был эпицентром коронавируса, уже закрыли 11 из 14 временных госпиталей. Оставшиеся пациенты были перенаправлены в специализированные больницы.

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