В Ірані розбився рятувальний гелікоптер

В результаті авіакатастрофи загинули 5 людей

В Иране в результате крушения спасательного вертолета погибли пятеро людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Mehr со ссылкой на представителя Центра по чрезвычайным ситуациям Ирана Моджиба Каледи.

Авиакатастрофа произошла в иранской провинции Чегармехаль и Бахтиария. Моджиба Каледи сообщил, что погибли все трое пилотов и двое медиков, находившихся на борту.

Издание пишет, что вертолет летел на помощь беременной женщине в поселковой местности, однако, во время полета задел провода линии электропередач. Вертолет разбился, и сразу загорелся, так и не долетев до женщины.

Напомним, 24 февраля власти Испании заявили, что два человека погибли в результате аварии легкомоторного самолета на расстоянии более 100 километров на север от Мадрида.

Ранее сообщалось, что в Японии в среду утром, 20 февраля, во время летной подготовки исчез с радаров истребитель-бомбардировщик F-2 Воздушных сил самообороны. На борту боевого самолета находилось два человека, которых позже обнаружили живыми на спасательной шлюпке.

Напомним, 19 февраля во время тренировочного полета столкнулись два реактивных штурмовика Hawk Mk-132 пилотажной группы индийских ВВС. Катастрофа произошла над авиабазой в городе Бангалор.