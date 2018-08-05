В Ірані пройшли антиурядові протести

У зв'язку з американськими санкціями, в Ірані відзначається падіння рівня життя

У ряді міст Ірану вчора, 4 серпня, пройшли антиурядові протести проти погіршення рівня життя, який стався внаслідок подорожчання цін на товари першої необхідності та інфляції. Про це передає DW.

Так, згідно з даними державних агентств і соцмереж, протести пройшли в Тегерані, Ширазі, Кередже і Кумі.

Наголошується, що новий виток інфляції в Ірані викликаний санкціями з боку США, які знову будуть діяти з 7 серпня.

Також іранці протестували проти корупції і політики уряду.

ببینید: ویدیوی شهروند-خبرنگاران از تجمع اعتراضی در حوالی پل حافظ در تهران - شنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ pic.twitter.com/cLPPJEDviO — RadioFarda راديوفردا (@RadioFarda_) August 4, 2018

Як повідомлялося, іранські законодавці дали президенту Хасану Рухані один місяць, щоб постати перед парламентом із звітом про спад економіки під тиском США.

Так, парламентарі хочуть, щоб Рухані поінформував, як його уряд справляється з проблемами в економіці. Зазначимо, що парламент вперше викликає Рухані для звіту.

Законодавці, зокрема, хочуть, щоб Рухани пояснив, чому після більш ніж два роки з моменту підписання ядерної угоди, яка обмежила ядерну програму Ірану в обмін на скасування більшості міжнародних санкцій, іранські банки як і раніше мають обмежений доступ до глобальних фінансових послуг.

Нагадаємо, 1 серпня сотні демонстрантів, протестуючих проти нестачі питної води на південному заході Ірану, зіткнулися з поліцією.