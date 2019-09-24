У Пакистані стався потужний землетрус, є жертва

Фото: землетрус у Пакистані (twitter.com/TheFrontierPost)

Землетрус відчувався в різних частинах країни

У Пакистані стався землетрус магнітудою 5,8 балів, в результаті чого загинула щонайменше одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DND.

За даними Національного центру сейсмічного моніторингу в Ісламабаді, епіцентр землетрусу знаходився в 5 км на північ від Джелума на глибині 10 км.

"У вівторок у другій половині дня стався потужний землетрус силою 5,8 бала за шкалою Ріхтера в різних частинах країни (Пакистану - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Підземні поштовхи відчувалися в Ісламабаді, Лахорі, Фейсалабаді, Даску, Пешаварі, Чиніоті, Мансехрі, Батаграмі, Торгхарі, Мірпурі (Азад Кашмір), Бхімбері (Азад Кашмір), Джелумі і Манді Бахауддині.

Найбільше від землетрусу постраждав район Мурпур в Азад Джамму і Кашмір, в результаті чого були пошкоджені кілька будівель і були зруйновані дороги.

Наразі військові допомагають у рятувальних операціях.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 24 вересня біля берегів Пуерто-Ріко стався землетрус магнітудою 6 балів. Епіцентр знаходився в 79 кілометрах від північно-західного узбережжя острова на глибині десять кілометрів. Землетрус було найсильнішим для Пуерто-Ріко за останні кілька років

Крім того, біля острова Карпатос (Греція) землетрус магнітудою 4,2. Повідомляється, що епіцентр землетрусу був зафіксований в 65 км від острова Карпатос на глибині 7,5 км.