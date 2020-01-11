Іранські військові могли переплутати літак МАУ з американським ворожим об'єктом, - Guardian

Фото: уламки українського літака (Shutterstock)

Український літак з'явився в небі на тлі загострення конфлікту Ірану і США

Іранські військові могли переплутати український пасажирський літак авіакомпанії МАУ з ворожим американським об'єктом. Про це пише The Guardian.

У статті видання пише, що в 6:15 ранку в районі аеропорту в Тегерані американська система раннього виявлення пусків балістичних ракет зафіксувала характерні особливості двох випущених ракет. Після цього американські супутники зафіксували інфрачервоний спалах. Це був вибух.

"Схоже, що іранський гарнізон, розташований на захід від аеропорту, прийняв літак за ворожий американський об'єкт. За даними офіційних осіб США, іранська зенітна батарея випустила дві російські ракети", - пише видання.

The Guardian пише, що авіакатастрофа сталася після того, як Іран випустив ракети по іракським військовим базам США як відплату за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.

"Відразу ж після цих ударів іранські збройні гарнізони, мабуть, були у стані сильного занепокоєння, задаючись питанням, що ж може зробити президент США Дональд Трамп. Ще одну атаку США проти внутрішніх іранських цілей? Паузу? Щось інше? Саме на цьому військовому тлі літак МАУ злетів в 6:12", - пише видання.

Повідомляється, що український літак впав з висоти майже 8000 футів (2400 метрів). Чому іранці не змогли ідентифікувати літак як звичайний цивільний лайнер - поки неясно. Однак американські супутники зафіксували, що в районі аеропорту у 6:15 були випущені саме ракети.

Нагадаємо, в суботу, 11 січня, Іран проведе прес-конференцію, на якій оголосить свою версію авіакатастрофи українського літака в Тегерані. Представники Ірану зустрінуться з іноземними делегаціями, щоб розглянути результати розслідування причин і обставин катастрофи літака.

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у нього є розвідувальні дані з декількох джерел про те, що Іран випадково збив український літак під Тегераном.

Авіакатастрофа під Тегераном сталася рано вранці 8 січня 2020 року. Авіалайнер Boeing 737 авіакомпанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, однак після зльоту зв'язок з ним перервався. Літак впав в 15 км від аеропорту вильоту, загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.