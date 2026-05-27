В Иране начали включать интернет, но это вызвало политические споры

06:24 27.05.2026 Ср
2 мин
Судебная система Ирана получила жалобы на действия президента, который позволил включить интернет
aimg Филипп Бойко
В Иране начали включать интернет, но это вызвало политические споры
Иран начал постепенно возвращать доступ к глобальной сети для десятков миллионов граждан. Это произошло после беспрецедентного трехмесячного отключения из-за военной напряженности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The New York Times.

Власти ввели жесткие ограничения еще 28 февраля, когда США и Израиль нанесли военные удары по иранским объектам. Группа мониторинга NetBlocks подтвердила первые признаки восстановления соединения.

Трафик начал расти, однако процесс идет медленно. Многие провайдеры только начинают загружать системы.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф прокомментировал ситуацию:

"В соответствии с миссией уважаемого президента и во исполнение обещания правительства, сделан первый шаг к свободному и регулируемому доступу к киберпространству".

Восстановление связи вызвало серьезный конфликт внутри руководства страны. Президент Масуд Пезешкиан создал специальную группу для разблокирования сети.

Однако консервативные силы оказывают сопротивление. Судебная система Ирана получила жалобы на действия президента и суд уже постановил приостановить работу правительственной рабочей группы.

Эксперт по кибербезопасности Амир Рашиди дал свой прогноз:

"Сейчас мы наблюдаем увеличение трафика из Ирана. Некоторые провайдеры возобновили работу, но еще рано говорить точно, что произойдет".

Специалисты напоминают об опыте января прошлого года. Тогда во время протестов интернет также выключали. Когда его вернули, объем трафика составлял лишь половину от прежнего уровня.

Последнее об отношениях США и Ирана

Иранская сторона не так оптимистична относительно скорого достижения соглашения с США, как Вашингтон. В то же время Иран и Катар обсудили потенциальное мирное соглашение с Вашингтоном, одобрение которого не считают неизбежным.

Между тем СМИ пишут, что США подготовили несколько военных сценариев в отношении Ирана, если дипломатия окончательно зайдет в тупик.

