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США вирішили направити додаткові війська до Саудівської Аравії

Новини » Політика    21.09.2019 - 05:17
США вирішили направити додаткові війська до Саудівської Аравії
Ілюстративне фото (Gary Williams/Getty Images)

Це посилення носить оборонний характер

Президент США Дональд Трамп прийняв рішення про введення додаткових американських військ і постачання військової техніки на територію Саудівської Аравії і ОАЕ після атак на нафтові об'єкти. Про це повідомив міністр оборони США Марк Еспер, пише DW.

Він вважає, що розгортання додаткового контингенту в регіоні відбудеться в найближчі дні. За словами Еспера, це посилення носить оборонний характер і стало відповіддю на запити про підкріплення з боку Саудівської Аравії і ОАЕ. Війська США зосередять увагу в першу чергу на повітряній і протиракетної оборони.

Еспер також повідомив, що США будуть працювати над тим, щоб прискорити постачання військової техніки в ці країни.

Міністр обороні США також підтвердив, що Тегеран вважає причетним до атаки на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією розпочала військову операцію на півночі від єменського порту Ходейда у відповідь на атаку на нафтопереробні об'єкти Saudi Aramco. Відповідальність за атаки взяли на себе хусити.

Раніше повідомлялося, що Іран завдав удари по об'єктах нафтової інфраструктури Саудівської Аравії з дозволу верховного керівника країни аятоли Хаменеї.

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