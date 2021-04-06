В Ірані звинуватили 10 осіб у справі катастрофи МАУ

В Ірані у справі про катастрофі літака Міжнародних авіаліній України (МАУ) під Тегераном оголосили звинувачення 10 посадовим особам. Їх справи розглядаються в судах.

Про це заявив колишній військовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торки на церемонії передачі повноважень своєму наступникові, передає ISNA .

"Десяти посадовим особам, які були причетні до катастрофи українського літака, були пред'явлені звинувачення. Необхідні висновки будуть зроблені в суді", - заявив Торки.

Нагадаємо, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За офіційною версією, це сталося через помилки оператора протиповітряної оборони. Український літак був випадково визначено як "ворожа мета". В результаті загинуло 176 осіб.