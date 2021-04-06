RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Ірані звинуватили 10 осіб у справі катастрофи МАУ

Автор: Ігор Литвиненко

В Ірані у справі про катастрофі літака Міжнародних авіаліній України (МАУ) під Тегераном оголосили звинувачення 10 посадовим особам. Їх справи розглядаються в судах.

Про це заявив колишній військовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торки на церемонії передачі повноважень своєму наступникові, передає ISNA.

"Десяти посадовим особам, які були причетні до катастрофи українського літака, були пред'явлені звинувачення. Необхідні висновки будуть зроблені в суді", - заявив Торки.

Нагадаємо, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За офіційною версією, це сталося через помилки оператора протиповітряної оборони. Український літак був випадково визначено як "ворожа мета". В результаті загинуло 176 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що в березні Іран опублікував фінальний звіт по катастрофі МАУ. При цьому Україна висловила невдоволення, оскільки документ не дає відповідь на ключові питання.

До цього канадське CBC News з посиланням на записи розмови міністра закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріфа заявило, що літак МАУ могли збити не випадково.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Міжнародні авіалінії УкраїникатастрофаІранобвинение
Читайте також
В ДБР назвали терміни, коли планують завершити розслідування катастрофи АН-26
Катастрофа МАУ: Україна має намір "створити проблеми" для Ірану
Прогноз погоди