В Ірані хочуть провести дебати про вихід держави з ядерного угоди

У парламенті Ірану зареєстрували законопроект про проведення дебатів щодо виходу країни з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що в такий спосіб іранський уряд планує чинити тиск на європейські країни з метою порятунку угоди Тегерана про ядерну програму 2015 року.

Також в іранському парламенті був зареєстрований законопроект, що забороняє виробництво, зберігання і застосування ядерної зброї.

Раніше в Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що Тегеран все ще залишається в ядерній угоді 2015 року. При цьому Іран виступив з критикою європейських країн за недостатні зусилля для порятунку угоди.

Нагадаємо, 5 січня Тегеран заявив про відмову від основного зобов'язання ядерної угоди 2015 року. зокрема, Іран відмовився дотримуватися обмеження по збагаченню урану.

Згодом Франція, Німеччина і Великобританія запустили механізм вирішення спорів у рамках ядерного угоди з Іраном. Запуск механізму вирішення спорів означає формальне звинувачення Ірану в порушенні ядерного угоди. При цьому в спільній заяві європейських країн говорять, що вони не приєднуються до кампанії з надання максимального тиску на Іран.