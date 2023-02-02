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Иран обвинил Израиль в атаке на оружейный завод

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Четверг 02 февраля 2023 16:28
Иран обвинил Израиль в атаке на оружейный завод Фото: Иран обвинил Израиль в атаке на оружейный завод (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Иран обвинил Израиль в атаке беспилотника на оружейный завод в центральном городе Исфахан в субботу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В письме генсеку ООН посол Ирана Амир Саид Иравани обвинил Израиль в "попытке совершить террористический акт против комплекса мастерских", принадлежащего Министерству обороны Ирана. Он не уточнил, какими доказательствами располагает Тегеран.

Он подчеркнул, что Иран оставляет за собой право ответить "везде и всегда, когда это будет сочтено необходимым".

Цель атаки на объект неясна, хотя сообщается, что он может быть связан с производством ракет.

Напомним, в ночь на 29 января в Иране в ряде стратегических объектов прогремели взрывы. Минобороны Ирана утверждает, что была совершена атака дронов. В частности, в Исфахане взрыв произошел на заводском складе с боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

По данным Института изучения войны, взрывы в ряде населенных пунктов Ирана не связаны с операцией спецслужб Израиля по уничтожению оборонного завода по производству баллистических ракет и беспилотников.

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