Иран сделал ставку на Kheibar Shekan: чем особенно опасна эта ракета

Kheibar Shekan – иранская баллистическая ракета средней дальности, которую Корпус стражей Исламской революции (КСИР) представил в 2022 году. Она принадлежит к семейству твердотопливных ракет Fateh и стала одной из самых современных разработок иранской ракетной программы.

По заявлениям Ирана, ракета имеет дальность около 1450 км. Это позволяет потенциально поражать цели на значительной части Ближнего Востока, включая территории за пределами непосредственных границ страны.

В отличие от более старых иранских ракет с жидкостными двигателями, Kheibar Shekan использует твердотопливную силовую установку. Такая конструкция имеет несколько преимуществ: ракеты можно дольше хранить в готовом состоянии, они требуют меньше времени для подготовки к запуску и могут быстрее менять позиции после применения.

Почему мобильность стала главной особенностью ракеты

Одной из ключевых характеристик Kheibar Shekan является ее мобильность. По данным открытых источников, ракета может запускаться с мобильных пусковых установок, что затрудняет обнаружение и уничтожение комплексов в момент запуска.

Для современных ракетных систем именно скорость развертывания стала одним из важнейших факторов. Даже высокоточная ракета имеет ограниченную эффективность, если ее пусковые установки легко обнаружить и уничтожить.

Аналитики обращают внимание, что развитие мобильных ракетных комплексов является частью более широкой стратегии Ирана - создать систему, позволяющую сохранять возможность наносить удары даже в случае противодействия со стороны противника.

Маневровая боевая часть и сложность перехвата

Еще одной особенностью Kheibar Shekan является заявленная способность боевой части изменять траекторию во время завершающего этапа полета. Такие технологии могут усложнять работу систем противоракетной обороны, рассчитанных на прогнозируемый баллистический маршрут.

По сообщениям иранских источников, ракета оснащена боевой частью массой около 550 кг. В то же время, независимо подтвердить все заявленные характеристики сложно, поскольку значительная часть информации об иранских ракетных системах происходит от официальных заявлений Тегерана.

Военные эксперты отмечают, что даже современные системы противовоздушной и противоракетной обороны не гарантируют абсолютной защиты от баллистических ракет. Именно поэтому государства уделяют большое внимание развитию средств раннего предупреждения и многоуровневой обороны.

Почему стоимость ракеты стала отдельным фактором

Кроме технических характеристик, военных аналитиков интересует и соотношение стоимости между средствами нападения и обороны. Иранские ракеты Kheibar Shekan создают проблему не только из-за дальности или маневренности, но и из-за того, что их ориентировочная цена значительно ниже стоимости многих западных ракет-перехватчиков.

Точная себестоимость Kheibar Shekan не раскрывается, однако эксперты оценивают иранские баллистические ракеты этого класса как значительно дешевле современных американских систем перехвата. Для сравнения, одна ракета-перехватчик SM-6 ВМС США может стоить около 4–5 млн долларов, а ракета PAC-3 MSE для комплекса Patriot – примерно 4–6 млн долларов за единицу.

Стоимость иранской ракеты, по оценкам аналитиков, может быть на порядок ниже. Это создает проблему так называемого "ценового истощения" противовоздушной обороны: даже успешный перехват каждой цели может потребовать затрат значительно более дорогих боеприпасов.

Подобная ситуация уже наблюдалась во время массированных атак с использованием более дешевых беспилотников. Обороняющаяся сторона часто вынуждена применять дорогостоящие ракеты ПВО для уничтожения относительно недорогих целей. В случае масштабного применения ракет вместе с дронами это может создавать дополнительную нагрузку на запасы перехватчиков и логистику систем обороны.

Именно поэтому современные армии развивают не только дорогие ракетные комплексы, но и более дешевые средства противодействия - в частности, системы ближнего радиуса действия, средства радиоэлектронной борьбы и лазерные технологии.