Иран заявил о якобы первом боевом запуске баллистики средней дальности "Саджиль" (видео)
Иран якобы впервые запустил по Израилю баллистическую ракету средней дальности "Саджиль".
Об этом сказано в сообщении Корпуса стражей исламской революции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское издание Tasnim News.
В КСИР заверяют, что в рамках двенадцатой волны операции "Правдивое обещание 3" по Израилю были запущены "сверхтяжелые, дальнобойные, двухступенчатые ракеты "Саджиль".
Также там добавили, что ракетные удары по Израилю "будут точечными и непрерывными".
К слову, израильские СМИ пишут, что во время последней атаки Иран запустил по Израилю только одну ракету. Ее удалось перехватить.
Что известно о ракетах "Саджиль"
Стоит заметить, что "Саджиль" - это иранская двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности, которая работает на твердом топливе.
Она была впервые представлена в 2008 году и с тех пор считается одной из наиболее технологически продвинутых в арсенале Ирана.
По неподтвержденной информации, ракета способна поражать цели на расстоянии до 2 000-2 500 км.
Ракета "Саджиль" отличается высокой скоростью развертывания и мобильностью благодаря использованию твердого топлива.
К слову, обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном продолжается уже с прошлой недели.
Израиль начал атаки на Иран, поскольку Тегеран так и не договорился с США о ядерной сделке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.