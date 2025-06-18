Іран заявив про нібито перший бойовий запуск балістики середньої дальності "Саджиль" (відео)

Про це йдеться в повідомленні Корпусу вартових ісламської революції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське видання Tasnim News .

У КВІР запевняють, що в рамках дванадцятої хвилі операції "Правдива обіцянка 3" по Ізраїлю було запущено "надважкі, далекобійні, двоступеневі ракети "Саджиль".

Також там додали, що ракетні удари по Ізраїлю "будуть точковими і безперервними".

До слова, ізраїльські ЗМІ пишуть, що під час останньої атаки Іран запустив по Ізраїлю тільки одну ракету. Її вдалося перехопити.

Що відомо про ракети "Саджиль"

Варто зауважити, що "Саджиль" - це іранська двоступенева балістична ракета середньої дальності, яка працює на твердому паливі.

Вона була вперше презентована 2008 року і відтоді вважається однією з найбільш технологічно просунутих в арсеналі Ірану.

За непідтвердженою інформацією, ракета здатна вражати цілі на відстані до 2 000-2 500 км.

Ракета "Саджиль" вирізняється високою швидкістю розгортання і мобільністю завдяки використанню твердого палива.