Іран заявив про готовність до переговорів щодо катастрофи МАУ. Але тільки двосторонніх

Постраждалі від катастрофи літака МАУ країни напередодні роковин трагедії звинуватили Іран у відмові від переговорів з Міжнародною групою. Тегеран заявив що готовий говорити, але з кожною країною окремо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Ірану.
До Міжнародної групи з координації та допомоги жертвам катастрофи МАУ входять Канада, Швеція, Україна та Британія.
Водночас іранська сторона звинуватила "деякі конкретні країни" у намаганні
Як відомо, 8 січня 2020 року, іранські військові збили український пасажирський літак авіакомпанії МАУ в небі над Тегераном. Як стверджує Іран, ракетний удар стався через збій в роботі засобів протиповітряної оборони та помилку оператора. Жертвами цієї трагедії стали 176 осіб, зокрема 9 членів українського екіпажу.
Нагадаємо, в Офісі генпрокурора України звинувачували Іран у приховуванні інформації.