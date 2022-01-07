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Іран заявив про готовність до переговорів щодо катастрофи МАУ. Але тільки двосторонніх

Автор: Дмитро Левицький

Постраждалі від катастрофи літака МАУ країни напередодні роковин трагедії звинуватили Іран у відмові від переговорів з Міжнародною групою. Тегеран заявив що готовий говорити, але з кожною країною окремо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Ірану.

До Міжнародної групи з координації та допомоги жертвам катастрофи МАУ входять Канада, Швеція, Україна та Британія.

Водночас іранська сторона звинуватила "деякі конкретні країни" у намаганні

Як відомо, 8 січня 2020 року, іранські військові збили український пасажирський літак авіакомпанії МАУ в небі над Тегераном. Як стверджує Іран, ракетний удар стався через збій в роботі засобів протиповітряної оборони та помилку оператора. Жертвами цієї трагедії стали 176 осіб, зокрема 9 членів українського екіпажу.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора України звинувачували Іран у приховуванні інформації.

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ІранАвиакатастрофаМіжнародні авіалінії України