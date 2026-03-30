Иран зарабатывает на войне с США вдвое больше благодаря Китаю, - The Economist

Энергетический парадокс войны

Пятая неделя войны между США и Ираном стала тяжелым испытанием для мирового нефтяного рынка. Из-за закрытия Ормузского пролива 15% мировой нефти не может дойти до покупателей. Страны Персидского залива вынуждены сокращать добычу и теряют экспортные поступления.

Иран - исключение. Его танкеры продолжают курсировать по проливу, а доходы от нефти выросли почти вдвое по сравнению с довоенным уровнем. Страна может проигрывать на поле боя, но выигрывает энергетическую войну.

Сколько нефти экспортирует Иран

По данным источника The Economist, знакомого с нефтяным учетом Ирана, страна сейчас экспортирует:

2,4-2,8 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки;

из них 1,5-1,8 млн баррелей сырой нефти.

Это столько же, сколько в среднем за прошлый год, но цены на иранскую нефть значительно выросли.

Как устроена иранская нефтяная машина

Иранский нефтяной бизнес держится на трех китах: продавцы, судоходство и теневые банки.

Продавцы. Номинально экспортом занимается государственная National Iranian Oil Company (NIOC). На практике различные фракции власти - от МИДа до полиции - получают квоты на продажу. Всеми этими структурами управляют около 20 олигархов.

Корпус стражей. Большинство роста экспорта обеспечивает Корпус стражей исламской революции (IRGC), который владеет собственными нефтяными месторождениями. Его международное подразделение "Кудс" контролирует 25% добычи сырой нефти.

Судоходство. IRGC контролирует Ормузский пролив и логистику. Компании, аффилированные с корпусом, координируют транспортировку. Танкеры получают коды доступа, а в проливе их сопровождают небольшие катера IRGC. Некоторые суда платят "налог" в несколько миллионов долларов.

Куда идет нефть

Конечный пункт назначения - Китай, который поглощает более 90% иранского экспорта. Покупателями выступают около 100 малых "чайниковых" НПЗ в провинции Шаньдун.

До войны "чайники" получали скидку 18-24 долларов за баррель иранской нефти. Теперь, когда другие поставки из Персидского залива перекрыты, скидка сократилась до 7-12 долларов. С учетом фрахта нефть для Китая подорожала.

Теневая финансовая система

Платежная система Ирана построена на "трастовых" счетах в мелких китайских банках. Эти счета регистрируются на подставных компаний, созданных местными посредниками. Деньги проходят через сотни таких счетов, прежде чем попасть куда нужно Ирану.

Часть средств остается в Китае для оплаты импорта, остальные распределяются по всему миру. The Economist получил названия двух китайских компаний, которые переводили иранские нефтяные деньги в последние месяцы. Они проводили транзакции с производителями пластика в Индии, Казахстане и Турции.

Операторы используют дополнительные уровни подставных компаний и действуют "с крайней осторожностью". Деньги оседают в банках Восточной Азии, Великобритании, Германии, Грузии, Италии и Румынии.

Можно ли остановить этот механизм

Система настолько разветвленная и защищенная, что даже иранскому центробанку трудно отследить все потоки. По мнению экспертов, остановить ее сможет только тотальное уничтожение энергетической инфраструктуры Ирана - но на это Тегеран ответит ударами по нефтяным объектам других стран Персидского залива.