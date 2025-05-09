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Иран заверил США, что не стремится иметь ядерное оружие, - Уиткофф

США, Пятница 09 мая 2025 20:40
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Иран заверил США, что не стремится иметь ядерное оружие, - Уиткофф Фото: спецпредставитель президента США Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Иран заверил Соединенные Штаты Америки, что не стремится разрабатывать ядерное оружие.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Breitbart News.

"Мы выразили свою позицию. Иранцы не могут иметь бомбу. Они в ответ заявили, что не хотят ее иметь", - сказал Уиткофф.

Уиткофф отметил, что, для целей этой дискуссии, он готов поверить, что Иран действительно не намерен разрабатывать ядерное оружие. Если это действительно так, то он считает, что обогатительные установки Ирана должны быть демонтированы.

Он подчеркнул, что Иран не должен иметь центрифуги для обогащения, и что их топливо должно быть смешано и отправлено в отдаленное место. Уиткофф добавил, что Иран может продолжать свою гражданскую ядерную программу, если это их желание, но только в рамках мирного использования.

"Теперь у них есть гражданский реактор фактически в штате Иран - он называется Бушер. У них нет возможности обогащать здесь, и если мы поверим им на слово, почему бы просто не преобразовать все остальные их установки так же, как в Бушере? В Бушере они не имеют возможности обогащать, они не имеют возможности иметь там центрифуги, они могут использовать этот объект только для гражданских целей", - пояснил спецпредставитель.

Он отметил, что в мирном использовании иранцы могли бы пустить атомную энергетику в производства электроэнергии и вещей такого рода гражданских целей.

"Если это то, что они решат делать, если они верят в эту программу, они должны расширить ее, если хотят. Программа обогащения никогда больше не может существовать в штате Иран. Это наша красная линия. Никакого обогащения", - подытожил Уиткофф.

Ядерное соглашение США и Ирана

Напомним, что еще в 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия заключили соглашение, которое ограничило ядерную программу Ирана в обмен на отмену санкций.

Во время первого срока президентства американский президент Дональд Трамп вышел из соглашения и возобновил санкции против Тегерана.

Однако в этом году Трамп решил заключить новую ядерную сделку с Ираном.

В начале марта американский лидер в письме верховному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи предложил заключить новое соглашение по своей ядерной программе, а в случае отказа пригрозил массированными ударами по территории страны. Иран заявил о готовности к переговорам, но через посредников.

Уже 12 апреля состоялся первый раунд непрямых переговоров. И США, и Иран заявили, что провели "позитивные" и "конструктивные" переговоры в Омане.

Заметим, что уже 15 апреля The Guardian сообщил, что США якобы предложили Ирану передать обогащенный уран в Россию.

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Соединенные Штаты Америки Иран Ядерное оружие
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