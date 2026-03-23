Иран отрицает проведение переговоров с США

Представитель Комитета по вопросам нацбезопасности и внешней политики Ирана Эбрагим Резаи заявил, что США и их президент Дональд Трамп "потерпели поражение".

"Битва продолжается... и это очередное поражение дьявола. Трамп и Соединенные Штаты снова потерпели поражение", - сказал он.

МИД Ирана также утверждает, что диалога нет, а Дональд Трамп просто "пытается выиграть время, пока продолжаются региональные усилия по деэскалации".

Сегодня, 23 марта, Трамп после переговоров с Ираном поручил отложить удары по энергетической инфраструктуре страны. По его словам, в течение последних двух дней Вашингтон и Тегеран провели "очень плодотворные и конструктивные переговоры" по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Трамп отметил, что отдал приказ отложить удары по энергетической структуре Ирана на пять дней - при условии успеха дальнейших переговоров.

После заявления президента США цены на нефть марки Brent резко упали. По данным Лондонской биржи ICE, сейчас она торгуется около 99,9 долларов за баррель, тогда как до заявления цена была 112,9 долларов.

Европейские цены на природный газ также резко упали.