Иран отрицает проведение переговоров с США

14:55 23.03.2026 Пн
2 мин
Тегеран считает, что Трамп просто пытается выиграть время
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, утверждают, что никаких переговоров с США не проводилось.

Представитель Комитета по вопросам нацбезопасности и внешней политики Ирана Эбрагим Резаи заявил, что США и их президент Дональд Трамп "потерпели поражение".

"Битва продолжается... и это очередное поражение дьявола. Трамп и Соединенные Штаты снова потерпели поражение", - сказал он.

МИД Ирана также утверждает, что диалога нет, а Дональд Трамп просто "пытается выиграть время, пока продолжаются региональные усилия по деэскалации".

Что предшествовало

Сегодня, 23 марта, Трамп после переговоров с Ираном поручил отложить удары по энергетической инфраструктуре страны. По его словам, в течение последних двух дней Вашингтон и Тегеран провели "очень плодотворные и конструктивные переговоры" по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Трамп отметил, что отдал приказ отложить удары по энергетической структуре Ирана на пять дней - при условии успеха дальнейших переговоров.

После заявления президента США цены на нефть марки Brent резко упали. По данным Лондонской биржи ICE, сейчас она торгуется около 99,9 долларов за баррель, тогда как до заявления цена была 112,9 долларов.

Европейские цены на природный газ также резко упали.

Ультиматум Трампа

Напомним, 22 марта Трамп поставил Ирану ультиматум, требуя открыть Ормузский пролив в течение двух суток. Он заявил, что если Тегеран не сделает этого в течение 48 часов, США нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой большой".

В Тегеране ответили, что в случае поражения их топливно-энергетического комплекса, удар будет нанесен по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США в регионе.

Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранДональд ТрампБлижний восток