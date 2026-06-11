Иран закрыл проход через Ормузский пролив после атак США

"С этого момента в связи с небезопасной обстановкой в регионе Ормузский пролив объявляется закрытым для всех судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда, и любое движение будет подвергаться обстрелу", - говорится в заявлении.

Также агенство Tashim сославшись на заявление военно-морские силы КСИР пишет, что войска якобы остановили два судна, которые пытались пройти через пролив.

При этом Центральное командование США опровергает заявление Ирана. На их странице в соцсети Х сказано, что торговые суда продолжают проходить через пролив как в одну, так и в другую сторону.

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Отметим, что после начала войны в феврале доступ к этому водному пути был перекрыт на несколько месяцев, и, по оценкам JPMorgan, видимое движение через пролив составили всего 15% от довоенного уровня.