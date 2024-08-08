Иран призвал Египет избегать его воздушного пространства в течение 3 часов в четверг

Напомним, 31 августа в Тегеране был убит лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. До сих пор неизвестно, как именно он погиб. Иран и ХАМАС обвинили в нападении Израиль, хотя тот до сих пор официально не взял на себя ответственность за операцию.

Источники нескольких западных изданий сообщили, что в здании в Тегеране, в котором остановился Хания, чтобы принять участие в инаугурации нового иранского президента, была заложена взрывчатка.

Британское издание The Telegraph сообщило, что израильское разведывательное агентство Моссад завербовало агентов подразделения Корпуса стражей исламской революции, отвечающего за безопасность высокопоставленных чиновников, чтобы заложить взрывчатку в трех комнатах здания, где находился лидер ХАМАС.

Иран утверждает, что убийство Хании было совершено с помощью ракеты малой дальности.

Тегеран пригрозил Израилю "строгим ответом" и обратился к России с просьбой предоставить современные системы противовоздушной обороны.

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