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Іран закликав Єгипет уникати його повітряного простору протягом 3 годин у четвер

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Міністерство цивільної авіації Єгипту наказало єгипетським авіакомпаніям уникати іранського повітряного простору протягом трьох годин четверга після відповідного звернення від Тегерана. В Ірані пояснюють своє прохання проведенням військових навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на AP.

Єгипетське міністерство заявило, що заборона на іранський повітряний простір діятиме з 4:30 до 7:30 ранку. За яким часом, AP не уточнює. Попередження Ірану також поширювалося на три години раніше у середу, додало міністерство.

У розмові з іранським інформаційним агентством ISNA глава міжнародного аеропорту Ірану в Тегерані Саїд Чаландарі спростував повідомлення про попередження не входити в повітряний простір західного Ірану, але незрозуміло, чи це стосується всієї країни.

Нагадаємо, 31 серпня у Тегерані було вбито лідера радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханію. Досі достеменно невідомо, як саме він загинув. Іран і ХАМАС звинуватили у нападі Ізраїль, хоча той досі офіційно не взяв на себе відповідальність за операцію.

Джерела декількох західних видань повідомили, що у будівлі в Тегерані, в якій зупинився Ханія, аби взяти участь у інавгурації нового іранського президента, було закладено вибухівку.

Британське видання The Telegraph повідомило, що ізраїльське розвідувальне агентство Моссад завербувало агентів підрозділу Корпусу вартових ісламської революції, який відповідає за безпеку високопоставлених чиновників, щоб закласти вибухівку в трьох кімнатах будівлі, де перебував лідер ХАМАС.

Іран стверджує, що вбивство Ханії було скоєно за допомогою ракети малої дальності.

Тегеран пригрозив Ізраїлю "суворою відповіддю" і звернувся до Росії з проханням надати сучасні системи протиповітряної оборони.

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