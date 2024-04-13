RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Иран захватил израильский контейнеровоз в Ормузском проливе

Фото: Иран захватил израильский контейнеровоз MSC ARIES в Ормузском проливе (marinetraffic.com)
Автор: Наталья Юрченко

Иран захватил судно MSC ARIES в Ормузском проливе. Контейнеровоз принадлежит компании израильского бизнесмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel и Associated Press .

На видео, которое обнародовало Associated Press, показано, как флот Корпуса стражей исламской революции захватил контейнеровоз MSC ARIES. На кадрах можно увидеть, что боевики совершают рейд на судно с помощью вертолета.

 

Как пишут СМИ, судно MSC ARIES ходит под флагом Португалии. Контейнеровоз связывают с лондонской компанией Zodiac Maritime. Фирма является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эйяля Офера.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил Иран в пиратстве после того, как иранские силовики захватили контейнеровоз.

"Я призываю Европейский союз и свободный мир немедленно объявить Корпус стражей иранской революции террористической организацией и немедленно ввести санкции против Ирана", - сказал он.

Последнее израильское судно зафиксировали возле Дубая, оно направлялось в Ормузский пролив. Экипаж контейнеровоза выключил данные отслеживания, что было привычным для израильских кораблей, следовавших по региону.

Стоит отметить, что Ормузский пролив - это стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив с Персидским заливом. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - Объединенным Арабским Эмиратам и Мусандам, эксклаву Омана.

Обострение между Ираном и Израилем

Напомним, 1 апреля в результате ракетного удара по столице Сирии было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала.

Иран обвинил Израиль в нападении и пообещал "жесткий" ответ. Израиль в свою очередь предупредил Иран, что в случае атаки со своей территории страна нанесет ответные удары.

Западные СМИ заявляют, что Иран готовится к атаке, это может произойти в ближайшие дни. По данным CNN, в США фиксируются перемещение оружия на территории Ирана.

Подробнее о причинах конфликта – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильИран