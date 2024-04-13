Иран захватил израильский контейнеровоз в Ормузском проливе

На видео, которое обнародовало Associated Press, показано, как флот Корпуса стражей исламской революции захватил контейнеровоз MSC ARIES. На кадрах можно увидеть, что боевики совершают рейд на судно с помощью вертолета.

Video purportedly из IRGC boarding of Israeli-linked MSC ARIES container ship в Strait of Hormuz. pic.twitter.com/UXOS2EuxKU — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 13, 2024

Как пишут СМИ, судно MSC ARIES ходит под флагом Португалии. Контейнеровоз связывают с лондонской компанией Zodiac Maritime. Фирма является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эйяля Офера.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил Иран в пиратстве после того, как иранские силовики захватили контейнеровоз.

"Я призываю Европейский союз и свободный мир немедленно объявить Корпус стражей иранской революции террористической организацией и немедленно ввести санкции против Ирана", - сказал он.

Последнее израильское судно зафиксировали возле Дубая, оно направлялось в Ормузский пролив. Экипаж контейнеровоза выключил данные отслеживания, что было привычным для израильских кораблей, следовавших по региону.

Стоит отметить, что Ормузский пролив - это стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив с Персидским заливом. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - Объединенным Арабским Эмиратам и Мусандам, эксклаву Омана.