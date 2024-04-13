Иран захватил израильский контейнеровоз в Ормузском проливе

Иран захватил судно MSC ARIES в Ормузском проливе. Контейнеровоз принадлежит компании израильского бизнесмена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel и Associated Press .
На видео, которое обнародовало Associated Press, показано, как флот Корпуса стражей исламской революции захватил контейнеровоз MSC ARIES. На кадрах можно увидеть, что боевики совершают рейд на судно с помощью вертолета.
Video purportedly из IRGC boarding of Israeli-linked MSC ARIES container ship в Strait of Hormuz. pic.twitter.com/UXOS2EuxKU — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 13, 2024
Как пишут СМИ, судно MSC ARIES ходит под флагом Португалии. Контейнеровоз связывают с лондонской компанией Zodiac Maritime. Фирма является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эйяля Офера.
Глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил Иран в пиратстве после того, как иранские силовики захватили контейнеровоз.
"Я призываю Европейский союз и свободный мир немедленно объявить Корпус стражей иранской революции террористической организацией и немедленно ввести санкции против Ирана", - сказал он.
Последнее израильское судно зафиксировали возле Дубая, оно направлялось в Ормузский пролив. Экипаж контейнеровоза выключил данные отслеживания, что было привычным для израильских кораблей, следовавших по региону.
Стоит отметить, что Ормузский пролив - это стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив с Персидским заливом. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - Объединенным Арабским Эмиратам и Мусандам, эксклаву Омана.
Напомним, 1 апреля в результате ракетного удара по столице Сирии было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала.
Иран обвинил Израиль в нападении и пообещал "жесткий" ответ. Израиль в свою очередь предупредил Иран, что в случае атаки со своей территории страна нанесет ответные удары.
Западные СМИ заявляют, что Иран готовится к атаке, это может произойти в ближайшие дни. По данным CNN, в США фиксируются перемещение оружия на территории Ирана.
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